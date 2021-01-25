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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة السياحة توقف التعامل مع شركة تركية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:28 م
نادر الببلاوي
نادر الببلاوي
رامى حسين
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أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، وقف التعامل مع شركة «Tour Dorak تركيا»، بسبب التوقف عن سداد مستحقات أحد الشركات المصرية منذ شهر فبراير 2020 وبالرغم من المطالبات العديدة.

وأشارت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات أن مجلس إدارة الغرفة قرر حظر التعامل معها على أي شركة مصرية أو تقديم خدمات لها إلا بعد سداد مستحقات الشركة المصرية حتى لا تتعرض أي شركة مخالفة للقرار للجزاء المذكورة في المادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 لتنظيم عمل شركات السياحة.

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