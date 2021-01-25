حريق في حظيرة مواشي بدمياط

نشب حريق ضخم في حظيرة ماشية بقرية السيالة، اليوم، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الحظيرة وتصاعد ألسنة النيران والأدخنة وسط حالة من الذعر لدى الأهالي.وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، والدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.