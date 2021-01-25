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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مينا مسعود يتسعد لـ«The Royal Treatment» على Netflix

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:22 م
مينا مسعود
مينا مسعود
محمد مجدي
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ضمت منصة Netflix النجميين لورا ماران والمصري مينا مسعود لتقديم فيلم «The Royal Treatment» الرومانسي، بحسب ما أعلن موقع ديدلاين العالمي.

العمل سيخرجه ريك جاكوبسون وهو من تأليف هولي هيست، ومن إنتاج سينتج مارانو مع إلين مارانو وفانيسا مارانو، ويتناول قصة إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلًا من الحب، في إطار من الرومانسية.

وينتظر «مسعود» الدخول في عالم التمثيل بمصر بعمل يحمل اسم «في عز الضهر» من إخراج مرقص عادل.

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