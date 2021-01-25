جمارك الدخيلة تضبط محاولتي تهرب من سداد الرسوم

تمكن رجال الإدارة العامة للحركة بجمارك الدخيلة برئاسة محمد السيد مبروك بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد برئاسة مجدى الشهاوى ومحمد عبدالله مدير عام اللوجستيات من ضبط محاولتي تلاعب في المنشأ والقيمة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.وكانت المحاولة الأولي أثناء قيام اللجنة الجمركية المكونة من شعبان سعد ومحمد بسيوني مديري إدارة الفحص والمعاينة وعبد الناصر حماد مدير الإدارة الإليكترونية (بالإنابة) ومحمد عادل عبد الرحيم ومحمود عبد الغني مديري التعريفة وعبد العزيز جمال مأمور الحركة بكشف مشمول البيان الجمركي رقم 814 لسنة 2021 وتلاحظ أن الصنف المقر عنه بالبيان الجمركي مستلزمات إنتاج عبارة عن أجزاء منشآت معدنية داخل عدد ٢ حاوية، وأن المنشأ وفقًا للمستندات (فرنسا) وطلب صاحب الشأن تطبيق الإعفاء طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتبين أن المنشأ مخالف للمستندات (تايوان والهند) وأن هذا يستوجب تحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالكامل وأن صاحب الشأن أقر بمنشأ الاتحاد الأوروبي بغرض التخلص من الضرائب والرسوم الجمركيةوبلغ إجمالي الرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة 597 ألفا 110 جنيهات.أما المحاولة الثانية فكانت في أثناء قيام اللجنة الجمركية المكونة من عبدالناصر حماد مدير الإدارة الإليكترونية (بالإنابة) وياسر فاروق مدير التعريفة بإجراءات التثمين لمشمول البيان الجمركي رقم 1803 لو لسنة 2021 والصنف الوارد وفقا للمستندات رولات فيبر جلاس منسوج تلاحظ تدنى الأسعار بصورة كبيرة حيث إن السعر الوارد بالفاتورة 79 سنت للكيلو.وعقب دراسة مستويات الأسعار لنفس الصنف والمنشأ وفقا لاتفاقية القيمة تبين أن متوسط الأسعار يبلغ 6 دولارات للكيلو للأصناف الواردة من ذات المنشأ (الصين) وتم قبول القيمة بما يعادل 190530 دولار بدلا من قيمة الفاتورة المقر بها 38190 دولار.وبلغت الضرائب والرسوم المعرضة للضياع 481 ألف و128 جنيه.وقرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.