مصرع أب وولديه في حادث مروري بدمياط

خرج الآلاف من أهالي قرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط، لتشييع جنازة أب وولديه بعد أن لقوا مصرعهم في حادث مروري بدمياط.شيع أهالي كفر البطيخ جنازة كلا من فايز عبد ربه داود وولديه محمد ومحمود، في مشهد جنائزي مهيب وحالة من الحداد عمت القرية كلها.كان المتوفين قد تعرضوا لحادث مروري اليوم الاثنين أدي لوفاتهم وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.