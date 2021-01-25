محمد سيد ورداني يكتب: هوس التريند .. وصناعة الصدفة

رخيصة تلك الأماني التي تأخذ من الدين سُلّمًا تتسلق به لتصل إلى عرش "تريند" اليوم، فعندما يطالعنا ليل نهار شخصيات انطفأ نورها في مجتمع "السوشال ميديا" فراحوا يفكرون في إشعاله وإيقاده مرة أخرى ولفت الانتباه والأنظار إلى شخصياتهم التي ما صنعتها في البداية إلا مصانع "الصدفة"، عندما لم يجدوا سوى أن يتبعوا سياسة النقد الهدام أو الحديث الهابط ليتخذوا منه "مَكْلمة" على شاشات التلفاز وصفحات الجرائد وساحات التواصل الاجتماعي."هرتلة واعتذار" .. استراتيجية نمطية لصناعة الـ "Trend" بات يتبعها الكثيرون ممن لا يعرفون قيمة الكلمة ولا يقدرون هذا الجمهور الذي أصبح ضحية تحقيق أمجادهم الواهية وطموحاتهم الباطلة، ألا يعلم هؤلاء أن الكلمة حق وأن الشريعة ونصوصها والدين ورموزه ليس بمرتع للهو واللعب، ألم يقرأوا قول الحق -سبحانه وتعالى- "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ" التوبة (65)، ألم يُحرّك فيهم قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ساكنًا عندما قال: "وإنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مِن سَخَطِ اللَّهِ، لا يُلْقِي لها بالًا، يَهْوِي بها في جَهَنَّمَ" صحيح البخاري.لا أستطيع أن أعيب على هؤلاء بمفردهم لأنهم وجدوا من يفتح لهم الباب ويحقق لهم أمانيهم من إعلام تخلّى عن سياسة "الغربلة" لكل مضمون فارغ حتى لا يفوته عجلة السبق، فأنّى لهذا النوع من الإعلام وأنى لتلك الوسائل أن تتحرر من عبث الاستجابة لمثل هؤلاء، ومتى سنرى قبل أن يوارينا التراب تفعيلًا حقيقًا لمواثيق الشرف الإعلامية حتى تتمكن من أن تكون "بوصلة" لضبط تلك المنظومة المهمة التي تُعدُّ مرآة المجتمع ومصدر تنويره وتثقيفه وليس مصدر تجهيله وتضليله والتلاعب بتراثه وهويته؟!القضية ليست في تصريح وتكذيب وتوضيح واعتذار هؤلاء ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، فجميعهم يُلقي بتصريحاته لتأخذ حظها من الترويج لجنابه في نفس التوقيت الذي أعدّ فيه الاعتذار وينتظر أن يُطلب منه التوضيح أو التراجع، وهم لا يعلمون أن سيادته لم يقل إلا لتستضيفه كل القنوات ويوضح أنه قد فُهمت تصريحاته خطأ، وأن هناك من أعداء نجاحه المزعوم من قام بتأويل تلك التصريحات لينال مما يعده إنجازات لنفسه.عبث وتلاعب بعقول الناس وقلوبهم ممن أصبحوا لا يستطيعون حماية أنفسهم من تلك الأكاذيب فضلًا عن حماية صغارهم بل وكبار أبناءهم، الذين أصبحوا يعيشون في تيه دائم، يبحثون عن الحقيقة فلا يجدون إلا مزارع إشاعات، جعلت المجتمع يجنّد إمكاناته لنفي هذه الإشاعات ورفعها قبل أن تنتشر سمومها بين الناس، بل إن المؤسسات الدينية ذاتها أُرهقت طاقاتها أمام "هوس" هؤلاء وتعرضهم لشرع الله وأخذهم من الأنبياء والرسل والأئمة الكرام، فبدلًا من أتكون جُلّ جهودهم في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، دعاهم استهتار هؤلاء إلى أن تُقتسم هذه الجهود ما بين فعل ورد فعل، ولله الأمر من قبل ومن بعد.د. محمد سيد ورداني – كلية الإعلام جامعة الأزهر