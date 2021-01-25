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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير أمن المنوفية يوزع الزهور والأعلام على المارة بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:05 م
اللواء أحمد فاروق
اللواء أحمد فاروق
ولاء القاضى
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وزع اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، الورود والحلوى وكتيبات، على المارة في شوارع مدينة شبين الكوم، في ظل احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، فيما التقط الصور التذكارية مع القيادات الأمنية.

وشارك اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، في الجولة بمدينة شبين الكوم، عدد من القيادات الأمنية وضباط مديرية أمن المنوفية، وسط حالة من السعادة بين المواطنين، اللذين هنأوا القيادات الأمنية بعيد الشرطة، مؤكدين أن رجال وزارة الداخلية يقدمون التضحيات للحفاظ علي أمن واستقرار مصر.

وقام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، بوضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا احتفالا بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، يرافقهم نائب المحافظ والسكرتير العام والمستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري.
مدير أمن المنوفية يوزع الزهور والأعلام على المارة بمناسبة عيد الشرطة
مدير أمن المنوفية يوزع الزهور والأعلام على المارة بمناسبة عيد الشرطة
مدير أمن المنوفية يوزع الزهور والأعلام على المارة بمناسبة عيد الشرطة
مدير أمن المنوفية يوزع الزهور والأعلام على المارة بمناسبة عيد الشرطة
مدير أمن المنوفية يوزع الزهور والأعلام على المارة بمناسبة عيد الشرطة
مدير أمن المنوفية يوزع الزهور والأعلام على المارة بمناسبة عيد الشرطة
مدير أمن المنوفية يوزع الزهور والأعلام على المارة بمناسبة عيد الشرطة
مدير أمن المنوفية يوزع الزهور والأعلام على المارة بمناسبة عيد الشرطة
مدير أمن المنوفية يوزع الزهور والأعلام على المارة بمناسبة عيد الشرطة
مدير أمن المنوفية يوزع الزهور والأعلام على المارة بمناسبة عيد الشرطة

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