إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

انعقد اليوم الاثنين، مجلس جامعة دمياط بجلسته رقم 154 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالتهنئة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، والتي ظهرت خلالها بسالة رجال الشرطة والقوات المسلحة في حفاظهما على المواطنين ومقدرات الوطن.كما شهدت الجلسة تكريم الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس جامعة الجلالة، ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب تكريمًا وعرفانًا بما قدمه من جهود حثيثة أسهم من خلالها بشكل مؤثر وفعال في تأسيس قطاع شئون التعليم والطلاب خلال فترة تعيينه كأول نائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.كما تم تكريم كل من الدكتورة ميادة الباسل والدكتور عبد الناصر أنيس الذين توليا على التوالي القيام بعمل عميد كلية التربية في الفترة السابقة، كما تم تكريم الدكتور جمال بحيري القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات لبلوغ سيادته سن المعاش.ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها الموافقة على ملف إنشاء كلية الثروة السمكية ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتضم الكلية أقسام (تكنولوجيا الاستزراع السمكي، تكنولوجيا تصنيع الأسماك، المصايد والبيئة المائية، هندسة الثروة السمكية).كما تم تعيين (4) من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس بكليات الجامعة، ومنح (15) درجة دكتوراه، ومنح (19) درجة ماجستير.