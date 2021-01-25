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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطرانية بورسعيد تهنئ القيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:59 م
مطرانية بورسعيد
مطرانية بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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زار وفد كنسي من مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد نيابة عن الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، مدير أمن المحافظة اللواء ناصر حريز، والقيادات الأمنية وعدد من أقسام الشرطة، لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية.

تضمن الوفد القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس بيمن صابر وسامي بشاره من لجنة العلاقات العامة بمطرانية المحافظة، والقس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد.

وتوجه الوفد الكنسي لزيارة مدير أمن بورسعيد اللواء ناصر حريز، وتوجهوا له بخالص التهاني نيابة عن مطران بورسعيد بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدين له عن تقديرهم الكبير للجهود العظيمة التي يقوم بها رجال الأمن ومواصلة الليل والنهار لنشر الأمن والأمان وحماية المواطنين.

وتابع الوفد الكنسي، مؤكدا لمدير أمن بورسعيد بأن مطرانية الأقباط الأرثوذكس وجميع الشعب المصري يقفون خلف رجال الشرطة البواسل الذين يضحون بحياتهم ويبذلون كل ما في وسعهم لخدمة الوطن.

وعلى نفس السياق زار وفد مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد عدد من الإدارات وأقسام الشرطة التابعين لمديرية أمن بورسعيد لتهنئة الضباط وأفراد الأمن بمناسبة عيد الشرطة أيضا، وتضمنت الزيارة كلا من الإدارة العامة لمرور بورسعيد، وإدارة الجوازات والهجرة، وإدارة الحماية المدينة، وقسم شرطة العرب، وقسم شرطة الشرق.

ومن جانبهم رحب جميع الضباط ورجال الأمن بالوفد الكنسي، موجهين لهم خالص التقدير على زيارتهم وتقديم التهاني لهم.
مطرانية بورسعيد تهنئ القيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة
مطرانية بورسعيد تهنئ القيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة
مطرانية بورسعيد تهنئ القيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة
مطرانية بورسعيد تهنئ القيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة
مطرانية بورسعيد تهنئ القيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة
مطرانية بورسعيد تهنئ القيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة

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