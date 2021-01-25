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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سفيرنا بجيبوتي يستقبل رئيس جامعة طنطا والوفد المرافق له

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:55 م
السفير المصري محمد
السفير المصري محمد مصطفى عرفي،
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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‏استقبل السفير المصري محمد مصطفى عرفي، سفير مصر بدولة جيبوتي ‏بمقر السفارة المصرية￼، مساء اليوم، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والوفد المرافق له، والذي ضم كل من الدكتور عماد عثمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع ‏وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا ‏

‏حضر اللقاء نائب السفير المصري في دولة جيبوتي المستشارة يارا، والقنصل المصري محمد حسين.

أكد السفير المصري حرص الدولة المصرية على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الأفريقية خاصة في مجال التعليم، والذي يمثل قاطرة التنمية المستدامة.

أوضح رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التجهيز للقاء المرتقب غدًا بسفير دولة جيبوتي ووزير التعليم العالي ووزيرة المرأة، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك بين جامعتي طنطا وجيبوتي￼، حيث ‏من المقرر إنشاء فرع لجامعة طنطا بدولة جيبوتي، ‏وتقديم كافة سبل الدعم على مستوى الأساتذة في كافة التخصصات، وتجهيز قوافل طبية، ‏وإرسال عددًا من طلاب جامعة جيبوتي إلى جامعة طنطا لاستكمال دراساتهم العليا.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدولة البحث العلمي بشأن أهمية تحقيق الطفرة المرجوة في مسار العلاقات المشتركة، والتأكيد على الدعم المتبادل بين الجامعتين، مؤكدًا استعداده التام لإعداد الرسومات الخاصة بإنشاء مستشفى تعليمي بجامعة جيبوتي حال الاتفاق علي إنشائها هدية من إدارة جامعة طنطا.

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