الأنبا مقار يشارك في برنامج «ميلاد جديد»

شارك الأنبا مقار، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاشر من رمضان والشرقية في فعاليات برنامج ميلاد جديد الذي يبث عبر القناة الرسمية للكنيسة.وناقش الأنبا مقار خلال الحلقة موضوع «هوذا العذراء تحبل وتلد ولدًا اسمه عمانوئيل»، وذلك ضمن الموضوعات التي يناقشها البرنامج وتخص ميلاد السيد المسيح.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.