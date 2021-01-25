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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الهيئة الهندسية تبدأ تطوير قرى المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:47 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
ولاء القاضى
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استمر مسئولي مبادرة حياة كريمة اليوم، بإجراء حوار مجتمعي، ببعض القرى المقرر تطويرها، بمحافظة المنوفية، بمدينة الشهداء ضمن برنامج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة بجميع القرى والعزب على مستوى الجمهورية.

وصرح المهندس محمد ربيع، منسق المبادرة، أن اليوم شهد استمرار الحوار المجتمعي الموسع بقرى وحدة زاوية البقلي، وحدة زاوية الناعورة، وحاضر في اللقاء الجماهيري الدكتورة شيماء الكرش والدكتورة زهراء أبو عياد.

وأضاف "ربيع" أنه جرى التنسيق مع الهيئة الهندسية والقيادات المنوط بها العمل من أعضاء الإشراف العسكري، وبدأت الهيئة الهندسية أول يوم عمل فعلى لها على أرض الواقع ببعض قرى المركز.

ومن جانبه أشار مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء، إلى حياة كريمة، بمحافظة المنوفية لتطوير قرى المركز، تعتمد على الحوار المجتمعي لاستقبال أفكار المواطنين داخل قرى الوحدات المحلية بشأن ما تحتاجه من خدمات لدراستها وإدراجها في الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية.

وأكد "رياض" على استمرار عمل زيارات ميدانية لجميع القرى التابعة للمبادرة، للتأكد من احتياجاتها المطلوبة والتي سوف تعتمدها المبادرة على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المطلوب منها، من خلال دعم وتنمية الإنسان وأن المبادرة تحظى باهتمام رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي" وبالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية والجهاز التنفيذي لمحافظة المنوفية، تحت قيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والنائب محمد موسي.
الهيئة الهندسية تبدأ تطوير قرى المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»
الهيئة الهندسية تبدأ تطوير قرى المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»
الهيئة الهندسية تبدأ تطوير قرى المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»
الهيئة الهندسية تبدأ تطوير قرى المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»
الهيئة الهندسية تبدأ تطوير قرى المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»
الهيئة الهندسية تبدأ تطوير قرى المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»
الهيئة الهندسية تبدأ تطوير قرى المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»
الهيئة الهندسية تبدأ تطوير قرى المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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