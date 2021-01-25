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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:45 م
الوحدة المحلية لمركز
الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا،
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الإثنين، ولليوم الثانى على التوالى، أعمال الحملة المُوسعة والمكبرة، لرفع جميع الإشغالات والتعديات بجميع أحياء وشوارع المدينة.

وتابع العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا الحملة المُوسعة؛ لإزالة ورفع الإشغالات بمحيط "منطقة الحبشي، وشارع محمد بدوي وشارع سكة تلة، وكوبري القنطرة والكوبري العالي"، حيث تم رفع جميع الإشغالات الموجودة، والتنبيه على الباعة الجائلين بعدم العودة لاحتلال أرصفة الشوارع والكباري.

وأوضح رئيس المدينة أن حملات إزالة ورفع الإشغالات بأحياء المدينة مُستمرة على مدار اليوم، حتى يتم عودة الانضباط لشوارع والميادين والأرصفة، من قبل أصحاب المحلات والباعة الجائلين، مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون مع شرطة المرافق، وقسم الإشغالات وأحياء مدينة المنيا.
.
وقال حسن العدوي رئيس قسم الاشغالات ان تنفيذ الحملات يأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس المدينة، باستمرار حملات الازالة ورفع الإشغالات،و تاكيدا على عودة الانضباط لشوارع بمدينة المنيا، وعودة الأرصفة بالكامل لحركة المارة من كبار السن والأطفال.



استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)
استمرار حملات رفع الإشغالات بأحياء مدينة المنيا (صور)

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