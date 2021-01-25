رئيس أبوقرقاص يتابع تعدية ماسورة مياه لمحطة مياه المطاهرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا أنه جاري متابعة أعمال تنفيذ تعدية قطر ماسورة مياه شرب ١٢٠٠ ملي متر Grp.وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أن ماسورة المياه سيتم تعديتها مسافة 1 كيلو متر من أمام المحكمة بشارع بورسعيد إلى شارع الجمهورية ومن شارع الجمهورية إلى شارع مكة.وأشار رئيس المركز إلى أن هذه الماسورة ستقوم بتوصيل مياه الشرب النقية إلى ٧٥٠ ألف نسمة بمدينة أبوقرقاص وقراها من محطة مياه المطاهرة المرشحة الجديدة، والتي تعمل حاليا بطاقة ١٢٠٠ لتر ثانية كمرحلة أولى، وصولا إلى ٢٤٠٠ لتر ثانية في المرحلة الثانية.