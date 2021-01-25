عضو بالشيوخ: تطوير الريف مشروع عملاق يسجله التاريخ

قال النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير الريف المصري، مشروع قومي عملاق سيسجله التاريخ بحروف من نور، تحت قيادة الرئيس السيسي، موضحا أنه يستهدف تغيير حياة وبيئة نحو 55 مليون مصري يعيشون في الريف ولم ينظر إليهم أحد منذ عقود طويلة.وأشار عثمان خلال بيان له اليوم، إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي خلال عيد الشرطة، وقال فيها إن المشروع سيأخذ نحو 3 سنوات ويقوم بتطوير نحو 4500 قرية مصرية وهو مشروع جبار غير مسبوق في تاريخ مصر، سيعمل على تجديد وتطوير شبكات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والمستشفيات وغيرها من القطاعات الخدمية التى تهم ملايين المصريين.وقال عضو مجلس الشيوخ، إن البدء بهذا المشروع يُسطر بداية قوية للوطن ويضاف إلى جملة مشاريع عملاقة تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة منها مشروع القطار الكهربائي، الذي يربط الشرق بالغرب ويبدأ من العين السخنة ويصل حتى العلمين مرورا بالعاصمة الإدارية.وأوضح نائب الإسكندرية أن هناك أيضا مشروع مترو الانفاق بالإسكندرية، والذي يخدم عروس البحر المتوسط وكلها كانت أحلام على الورق خلال العهود السابقة لكنها تحولت إلى حقائق على أرض الواقع مع الرئيس السيسي.