إصابة 7 لاعبين بفريق كفر الشيخ لكرة القدم بكورونا

أكد الكابتن أشرف أبو حليمة، رئيس نادي كفر الشيخ لكرة القدم، أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة في مجموعة بحري للمرة الثانية بسبب فيروس كورونا.وكشف رئيس النادي، لـ"الدستور"، أن التأجيل جاء بعد اكتشاف إصابة 7 لاعبين بالفريق الأول بفيروس كورونا، والاشتباه في لاعب ثامن، ولكن سرعان ما جاءت نتيجة تحاليله سلبية، وثبتت إيجابية 7 لاعبين، وعلى الفور تم عزلهم وتعقيم الفندق المقيمين به.ورجح رئيس النادي، أن يكون سبب العدوي من الخارج وليس من النادي، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف على باقي المخالطين للاعبين وجاءت كلها سلبية، لافتا بأن حالة اللاعبين المصابين جيدة للغاية وبصحة عادية، إلا أن النتائج إيجابية عقب إجراء PCR لهم.