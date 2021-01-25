ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 30 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26988 طنا تشمل 2380 طن رمل و17082 طن ميثانول و1707 طن ملح و5419 طن فوسفات و400 طن زيت.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58679 طنا تشمل 23018 طن ذرة و4306 طن حديد و3673 طن خردة و5056 طن فول صويا و1334 طن خشب زان و1950 طن زيت طعام و7002 طن بروبان و12340 طن قمح.بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 765 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بسلة وبطاطا وفاصوليا وبطاطس وخس وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وفول سودانى وبقدونس وزيتون ولب ) وفواكة ( برتقال وفراولة ويوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والاردن واسبانيا والمانيا وبلجيكا وروسيا ومالطا والهند وهولندا وسلوفينيا وانجلترا وسنغافورة.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 490 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2002 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106670 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65014 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5096 شاحنة.