رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير مالية فرنسا يحذر من تداعيات الإغلاق الجديد على نمو الاقتصاد

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:50 م
برونو لومير
برونو لومير
وكالات
طباعة
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن فرنسا لن تحقق معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي إذا اضطرت إلى فرض إجراءات الإغلاق مجددا على المستوى الوطني لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف لومير في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين أنه "إذا تم اتخاذ قرار بالإغلاق في فرنسا، سيكون له بالطبع تأثير مباشر على توقعات النمو وسيكون من الصعب جدا تحقيق المعدل المستهدف 6%" خلال العام الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطا قوية لفرض قيود أشد صرامة على الحركة في البلاد خلال الأسبوع الحالي، في ظل تحذيرات الأطباء والباحثين من السلالات الجديدة الأسرع انتشارا من فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في وقت سابق اليوم إن هناك مؤشرات "مقلقة" وسيتم اتخاذ قرارات خلال الأيام المقبلة.

وحددت الحكومة في وقت هدفًا للنمو بنسبة 6% لعام 2021، بناءً على التوقعات بأن الاقتصاد سوف ينتعش بحدة بمجرد رفع القيود. وكان لومير قد حذر بالفعل من أن تحقيق هذا الهدف يمثل تحديًا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير المالية الفرنسي إنه إذا كان هناك إغلاق آخر، فستواصل الحكومة نهج الرئيس إيمانويل ماكرون "مهما كانت التكلفة" للتعامل مع الأزمة من خلال تقديم دعم جديد للقطاعات الأشد تضررًا.

وأضاف أن "الجزء الأول من عام 2021، دعنا نقول حتى الصيف المقبل، أعتقد أنه سيتعين علينا مواصلة دعم بعض القطاعات الاقتصادية في فرنسا".

سيكون من الخطأ السياسي والاقتصادي والاجتماعي سحب هذا النوع من الإجراءات بينما لا تزال الجائحة موجودة.

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصور

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة: الأرض تفقد الجليد بمعدل ذوبان قياسي متسارع

متحف شهير في موقع بومبي الأثري بإيطاليا يفتح أبوابه

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد للسداد

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

أبرزها النمل الأبيض.. روايات وقصص بأسماء حيوانات في عالم الإبداع

صدور «ثورة 1919 بين الأدب والسينما» لدينا حشمت

«ثقافة الأقصر» تناقش دور المكتبات في الوعى الثقافي

الاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير بثقافة المنيا