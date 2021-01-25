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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة الصحة تبلغ اللجنة الأولمبية بأولوية تطعيم العاملين في مجال الصحة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:17 م
الصحة
الصحة
وكالات
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قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين: إن المنظمة تقدم المشورة إلى اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية بشأن أولمبياد طوكيو لكن الأولوية في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا ستكون للعاملين في مجال الصحة.

وشدد يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان على التزام حكومته باستضافة الأولمبياد الصيف المقبل ونفى المسؤولون تقرير صحيفة التايمز بشأن إلغاء الألعاب وقولها إن طوكيو فقدت الأمل في تنظيم البطولة هذا العام.

وقال رايان عند سؤاله في إفادة صحفية لمنظمة الصحة هل يجب تطعيم الرياضيين كأولوية "علينا التعامل مع الحقائق التي نواجهها في الوقت الحالي. لا يوجد العدد الكافي من اللقاحات حتى لتطعيم من هم أكثر عرضة للخطر.

"نواجه أزمة حاليا على مستوى العالم تتطلب حصول العاملين في مجال الصحة وكبار السن والفئات الأضعف في مجتمعاتنا على اللقاح أولا".

وتنطلق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو بعد تأجيلها لعام واحد بسبب عدوى كوفيد-19.

وقال رايان إن منظمة الصحة تعمل مع اللجنة الأولمبية الدولية، ومقرها لوزان، وطوكيو ووزارة الصحة اليابانية وأطراف أخرى "لتقديم المشورة بشأن إدارة المخاطر خلال تلك العملية".

وأضاف: "القرار النهائي بشأن إجراءات إدارة المخاطر للأولمبياد والقرار النهائي بشأن الأولمبياد نفسها سيكون قرار اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية".

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