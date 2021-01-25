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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:13 م
جريدة الدستور
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أعلنت رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي غدًا في بطولة الدوري العام.

واستبعد أروابارينا المهدي سليمان من قائمة مباراة الغد، واكتفى بـ شريف إكرامي وأحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى.

وعلم " الكابتن" أن سبب استبعاد المهدي سليمان من قائمة مباراة الغد هو صورة الحمير، حيث نشر حارس مرمى بيراميدز صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر منذ عدة أيام كتب فيها:" هرب الفيل من الغابة فسألوه: لماذا هربت؟، فقال لأن الأسد قرر أن يقتل كل الزرافات في الغابة، فقالوا لكن فيل ولست زرافة، فرد عليهم : أعلم ذلك ولكن الأسد كلف الحمار بمتابعة الموضوع.. حين تتولى الحمير الإدارة الإدارة اهربوا." في إسقاط على مسئولي نادي بيراميدز.


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