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لايف ستايل

«مش بس التدخين».. طبيب يوضح الأسباب الأكثر شيوعًا لأمراض القلب

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:13 م
لأمراض القلب
لأمراض القلب
إسلام جمال
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تعتبر أمراض القلب والشرايين من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا والتي قد تكون هناك عدة عوامل وراء الإصابة بها، لكن هل يمكنك التحكم بهذه العوامل، وهو ما يوضحه الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية.

يقول سامي إن هناك نوعين من مسببات أمراض القلب، أسباب خارجة عن السيطرة غير قابلة للإصلاح، وأسباب قد يمكن التحكم فيها وإصلاحها.

عوامل خطر خارجة عن السيطرة غير قابلة للإصلاح:
التاريخ العائلي: حيث يعتبر التاريخ العائلي للأشخاص الذين ينتمون إلى عائلات فيها أمراض القلب أكثر عرضة للإصابة من غيرهم.

السن: يعتبر العمر هو من الأسباب الخارجة عن السيطرة وغير المتحكم بها حيث إن الرجال الذين يبلغون من العمر فوق الـ45 سنة والنساء التي تبلغ أعمارهم فوق سن الـ55 سنة، هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين من غيرهم.

أسباب قد يمكنك التحكم بها وإصلاحها:

يوجد مجموعة من الأسباب للإصابة بأمراض القلب التي قد يمكننا التحكم بها ووقاية أنفسنا منها، ان اتبعنا بعض الإرشادات ومن أمثلتها:

التدخين: يعتبر التدخين من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب حيث إنه قد يزيد من تجلط الصفائح الدموية، ما يؤدي إلى زيادة الاصابة بتخثر الدم، وبالتالي رفع خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين حيث أثبتت الدراسات أن ثلث حالات الوفاة قد تكون نتيجة التدخين.

السّمنة الزائدة:
تعتبر السمنة من الأسباب التي تؤدي إلى أمراض القلب التي يمكن التحكم بها من خلال ممارسة التمارين الرياضية، وتناول الخضراوات والفواكه، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون، واتباع نظام غذائي بسعرات محسوبة.

زيادة نسبة الدهون في الدم: تعتبر زيادة نسبة الكولسترول بالدم وتحديدًا النوع الضار منها، وزيادة نسبة الدهون الثلاثية "الغليسيريد" بالدم، أحد العوامل التي تؤدي إلى تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية وبالتالي رفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم: يؤدي ارتفاع ضغط الدم الى أضرار في الأوعية الدموية، ما قد يقود الى رفع خطر الاصابة بتصلب الشرايين، لذا يجب مراقبة ضغط الدم وقياسه باستمرار.

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