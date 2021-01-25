الشندويلي: الزراعة والصناعة من أهم القطاعات المساهمة في زيادة الناتج المحلي

أشاد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بدور الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن قطاعي الزراعة والصناعة من القطاعات المهمة التي تساهم في زيادة الناتج المحلي.وأضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن قطاعي الصناعة والزراعة يساهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب وحديثي التخرج، سواء كانت فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بقطاع الزراعة وحل مشاكل المزارعين.وتابع: أن اتحاد المستثمرين عقد لقاء مع رئيس البنك الزراعي المصري لحل أزمة التمويل الخاص بالمزارعين، وبالفعل تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعيات مستثمرى الصعيد والبنك لسهولة الحصول على تمويلات.