مطار القاهرة يستقبل 203 رحلات.. غدًا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، غدًا الثلاثاء، 203 رحلات جوية دولية وداخية وتجارية "البضائع" بمرحلتى السفر والوصول، لنقل ما يقرب من 17800 راكب بمختلف الجسنيات، وسط إجراءات مشددة وتدابير احترازية ووقائية في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة 101 رحلة دولية وداخلية تنقل حوالي 7 آلاف راكب بمختلف الجنسيات، بينما ستنطلق 102 رحلة دولة وداخلية تنقل 10800 راكب.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي عمليات التعقيم والتطهير لجميع صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الإدارية والفنية الخاصة بالعاملين، تنفيذًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.