رئيس مصلحة الرقابة الصناعية يواصل جولاته الميدانية

ذكرت مصلحة الرقابة الصناعية في بيان لها اليوم أن رئيس المصلحة قام بجولة تفقدية لعدد من مصانع العاشر من رمضان.وأضافت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم اللواء - عبد الرؤوف احمدي - لمختلف المناطق الصناعية ولكافة القطاعات.وقام بزيارات ميدانية لمصانع بمدينة العاشر من رمضان لبعض مصانع البويات، وكذا مدينة الزقازيق، والذي قام وفريق العمل المرافق له بمتابعة مصانع غازات طبية وبعض مصانع الادخنة وكذا بعض مصانع الصناعات هندسية، والذي قام فيها بجولة للمرور على خطوط الإنتاج ومخازن الإنتاج التام ومتابعة التشغيل، وحرص على قيام مفتشي الرقابة الصناعية بسحب عينات من الإنتاج التام للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات القياسية من عدمه.وفى السياق ذاته - يحرص الأحمدي تمام الحرص - على أن تستعيد الرقابة الصناعية دورها الريادي بما يصب في صالح الاستثمار المصري الأجنبي على حد سواء، وضمانا لوصول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.