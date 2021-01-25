ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 3412 لسنة 2021، ضد الإعلامي سيد علي لتطاوله على ريهام سعيد، وطالب بوقفه عن الظهور على الفضائيات المصرية.كانت قد تقدمت ريهام سعيد في وقت سابق بمذكرة لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضد "علي" متهمة إياه بالسب والقذف.وقالت ريهام في المذكرة إنها فوجئت بالإعلامي يسبها بعبارات تعد سبًا وقذفًا وطعنًا في الأعراض وتهديدًا ووعيدًا للشاكية، وذلك في الشهر الماضي.وتابعت في المذكرة: "إن ما بدر من المشكو في حقه يعد جريمة تعاقب عليها المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تنص علي أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و30 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن 6 أشهر، علاوة على التهديد بالإيذاء طبقًا للمادة 327 عقوبات.