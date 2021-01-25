«بلاش غرف نوم».. تصاميم حديثة للرضّع على الموضة (صور)

عندما يتعلق الأمر بتصميم حضانة بغض النظر عن جنس الطفل، يظل الهدف هو اختيار غرفة تتماشى مع أحدث خطوط الموضة.فور معرفة الأم بحملها تبدأ في تجهيز غرفة الرضيع التى تتكون من سرير صغير وبعض الألعاب، إضافة الى اختيار الألوان التى تناسب ذوقها.فى التقرير التالي نقدم عدد من التصاميم لـ"حضانة أطفال" تتميز بالرقى والألوان المبهجة، كما أنها تتماشى مع أفضل صيحات موضة الغرف والأثاث من خلال استغلال بعض المساحات الخاصة فى تحويلها لجزء خاص برضيعك.إليكِ الصور وفقًا لما ذكره موقع housebeautiful الخاص بالديكور حيث أشرف على تصميم المساحات نخبة من أساتذة الديكور والأثاث.