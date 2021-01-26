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محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:14 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أسماء منصور
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يبحث العديد من المواطنين في مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية عن مواعيد الصلاة الصحيحة، حتي يتسني لهم القيام بأداء الصلاة في أوقاتها، لذلك تعرض لكم «الدستور» في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 26//1//2021، في القاهرة وغيرها من المحافظات، وكذلك مواعيد الصلاة في بعض العواصم العربية الشهيرة، وذلك نقلًا عما تنشره النشرة اليومية الخاصة بدار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2021/1/26

فى القاهرة
صلاة الفجر 5:20 ص
الشروق 6:50 ص
صلاة الظهر 12:05 ص
صلاة العصر 00: 3
صلاة المغرب 5:21 م
صلاة العشاء 6:41 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
صلاة الفجر 5:26 ص
الشروق 6:58 ص
صلاة الظهر 12:10
صلاة العصر 3:03
صلاة المغرب 5:23 م
صلاة العشاء 6:45 م. 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
صلاة الفجر 5:05 ص
صلاة الشروق 6:33 ص
صلاة الظهر 11:53 
موعد صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م. 

(مواقيت الصلاة في بعض العواصم العربية)

مكة
وقت صلاة الفجر 5:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:31 م
وقت صلاة العصر 3:40 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م

المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:40 ص
ميعاد صلاة الظهر 12:31 م
توقيت صلاة العصر 3:36 م
ميعاد صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م

الرياض
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:07 م
ميعاد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م

مواعيد الصلاة بالكويت
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:55 م
وقت صلاة المغرب 5:15 م
مواقيت صلاة العشاء 6:35 م

مواعيد الصلاة بـ«أبو ظبى»
توقيت صلاة الفجر 5:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 م
ميعاد صلاة العصر 3:37 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
توقيت صلاة العشاء
7:15 م

مواقيت الصلاة بعمان
صلاة الفجر 5:04
صلاة الظهر 11:50 م
صلاة العصر 2:46 م
صلاة المغرب 5:08
صلاة العشاء 6:27 م

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