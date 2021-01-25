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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تأكيدا لـ«الدستور».. طارق عبدالعليم رئيسا لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:07 م
طارق عبدالعليم رئيسا
طارق عبدالعليم رئيسا لمصر للطيران
محمود السعدى
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تأكيدا لما نشرته "الدستور"، أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف المهندس طارق عبد العليم للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلفًا للمهندس أبو طالب توفيق أبو طالب الذي وافته المنية صباح يوم أمس الأحد الموافق 24 يناير 2021 أثناء تأدية مهام عمله بهنجر 7000.

وأشار الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن الشركة برحيل المهندس أبو طالب توفيق فقدت رجلًا من أكفأ كوادرها المخلصين وتوجه بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

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