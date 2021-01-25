تعافي 4 من كورونا ومغادرتهم «عزل أسوان»

كشف الدكتور أشرف حسين حماد، مدير عام مستشفى أسوان التخصصي ''الحجر الصحي''، عن خروج عدد 4 حالات تعافٍ من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم الإثنين، ليصل عدد المتعافين على مدار يومين لـ9 حالات.جاء ذلك من خلال الصفحة الرسمية لمستشفى أسوان التخصصي عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''.وأوضح أن حالات الشفاء جاءت بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل مستشفى العزل الصحي بأسوان، والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.. وعمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالًا بخروج المتعافين.ووصل عدد المتعافين بمستشفى أسوان التخصصي العزل الصحي لـ1241 متعافى منذ تخصيصها مستشفى عزل صحي.