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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: إجراءات عاجلة لحل مشكلة إمداد الوقود

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:05 م
حمدوك
حمدوك
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أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، أنه تم الاتفاق، خلال اجتماع رفيع المستوى، على إجراءات عاجلة لحل مشكلة إمداد الوقود.

وقال حمدوك، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه اجتمع اليوم مع عدد من الوزراء وجهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة ووالي الخرطوم أيمن نمر، ومحفظة السلع الاستراتيجية، للوقوف على أزمة إمداد الوقود الطاحنة والأسعار والصفوف المتطاولة وأزمة الكهرباء والغاز، للنقاش مع جهات الاختصاص حول هذه الأزمات والاتفاق على حلول مباشرة وتقسيم الواجبات لحلها، لافتا إلى أن الأزمات ظلت تراوح مكانها رغم كل الجهود المبذولة، ورغم أن كل التقارير تؤكد عدم وجود مشكلة وفرة.

وأوضح أنه تقرر فرض العقوبات فورا على شركات التوزيع التي لا تقوم بالتزاماتها كما يجب، كما سيتم تفعيل لجنة السلع الاستراتيجية، حتى نهاية الأزمة، وبالنسبة لقطاع الكهرباء تم الاتفاق على حزمة إجراءات تتعلق بتوفير الوقود المدعوم بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية ووزارة المالية، وكذلك قطع الغيار المطلوبة، والاطلاع على وضع التوليد المائي، حرصا على إمداد كهربائي مستقر خلال شهر رمضان وموسم الصيف.

وأضاف: "طموحنا مع الانفتاح على العالم ومع رفع العقوبات عن السودان أن نعمل باتجاه مشاريع استراتيجية نستفيد بها من المناخ الجديد"، معربا عن اعتقاده بأهمية ارتباط هذا الأمر بمسألة تطوير قطاع النفط، الذي تمتلكه الدولة، بهدف تطويره وتحقيق إنتاج كبير، نستطيع أن نوفر عبره عائدا من التصدير.

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