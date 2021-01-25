أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: الامتناع عن الشر أفضل أنواع الصوم

قال المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: "عندما نصوم، فالأفضل هو أن نمتنع عن الشرّ. هذا أفضل من الامتناع عن الخبز والماء، أو من "إحناء الرأس كالقَصَب وافتراش المِسح والرماد" (اشعيا ٥٨: ٥).وأضاف في تصريحات له: "في الحقيقة، عندما يمتنعُ الإنسان عن الخبز أو عن الماء أو عن أيّ غذاء كان، وعندما يلبسُ المُسوح أو يفترشُ الرماد ويكتئب، ويبكي وهو نادم على خطاياه، يصبح محبوبًا، وجميلًا ومقبولًا. ولكن ما هو مقبولٌ أكثر في الندامة ؟ هو أن يتواضع، ويحلّ قيود المعصية ويقطع روابط الخداع والكذب والكبرياء والنميمة و... " حينَئذٍ يَبزُغُ كالفَجرِ نورُكَ، ويَسيرُ بِرُّكَ أَمامَكَ... ويُقَوِّي عِظامَكَ فتَكونُ كجنةٍ رَيَّا وكينبوع مياه لا تنضب " (اشعيا ٥٨: ١١).