تعرف على المستفيدين من دعم «التعاون الدولي» لقطاع الغاز الطبيعي

أكدت وزارة التعاون الدولي، أنها تدعم مشروعات البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، وكشف تقرير صادر عن الوزارة، أن التمويلات التنموية الهادفة لدعم برنامج الحكومة لتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للمنازل تتوافق مع الهدف الاستراتيجي الأول لحماية الأمن القومي المصري.وتعمل المشروعات خاصة على تحقيق البرنامج الرئيسي الرابع أمن الطاقة الذي يهدف إلى تنمية نشاط الغاز الطبيعي من خلال الهدف الفرعي الثالث، ورصدت الوزارة ان مشروعات البنية التحتية لدعم قطاع الغاز الطبيعي تهدف إلى:- مشروع توصيل الغاز للمنازل.- توسيع شبكة الغاز الطبيعي وتوصيلها للمنازل.- توفير مصدر طاقة آمن ومنخفض التكلفة للأسر.- رفع كفاءة استخدام الغاز الطبيعي عبر توسعة شبكات التوزيع.• المستفيدين والنطاق الجغرافي للمشروع:تستهدف المشروعات الممولة من شركاء التنمية والمنفذة من الجهات المصرية توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة على مستوى الجمهورية وتضم تضم:- محافظات الدلتا: القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، القاهرة، الجيزة والإسكندرية.- محافظات الصعيد: الأقصر، قنا، اسوان، سوهاج، بني سويف، أسيوط، الفيوم، المنيا.- محافظة مطروح.