اليمن وموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين إقليميًا ودوليًا.واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، آخر المستجدات في اليمن، بما في ذلك حادثة استهداف الحكومة عند وصولها إلى مطار عدن الدولي، في عملية إرهابية كانت تهدف إلى إفشال عملية السلام برمتها والقضاء على ما تحمله الحكومة اليمنية من مشاريع بناء وتنمية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ونتائج التحقيقات التي أثبتت تورط الميليشيات الحوثية في هذا العمل الإرهابي الشنيع.من جهته، أكد وزير الخارجية الموريتاني إدانته الشديدة لمحاولة استهداف الحكومة اليمنية في مطار عدن الدولي، مشيرًا إلى أن هذا العمل الجبان يجب أن يجد مرتكبوه الجزاء الرادع، مجددًا وقوف الحكومة الموريتانية المطلق مع الشرعية اليمنية، في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني ودعمهم لكل جهود تحقيق السلام على أساس المرجعيات.