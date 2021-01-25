إيبارشية ملوي تواصل فعاليات اجتماع عمانوئيل «أونلاين»

بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، مساء اليوم فعاليات اجتماع عمانوئيل لدراسة الكتاب المقدس عبر تقنية البث المباشر.وناقش الاجتماع تأملات في سفر "زكريا"، وذلك دون حضور شعبي للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.