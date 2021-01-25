الأنبا باخوم يجتمع بكهنة وشمامسة الدلتا بكنيسة مارجرجس بأشمون

اجتمع صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم الاثنين، مع كهنة وشمامسة الدلتا.حضر اللقاء الأب برنابا فانوس، القائم بأعمال الدلتا، والأب بطرس أسطفان، راعي كنيسة مارجرجس بأشمون، والأب جرجس أرمانيوس راعي كنيسة سانت تريز المحلة، والشماس أنطون أبادير، والشماس أسامة أنيس والشماس عادل جرجس.تأتي الزيارة في إطار الاطمئنان على أحوال الرعايا فى منطقة الدلتا، والتخطيط للفترة المقبلة ودراسة تفعيل المجلس الرعوي للمنطقة.واختتم اللقاء ببعض التوجيهات الرعوية لصاحب النيافة الأنبا باخوم.