بيتر ميمي ينتهي من مشاهد رابعة في «الاختيار 2»

انتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير أحداث مشاهد رابعة التي كانت ضمن الحلقات الأولي من مسلسل الاختيار 2 المنتظر عرضه في رمضان المقبل.وكشفت مصادر لـ«الدستور»، أن بيتر يصور خلال هذه الفترة مشاهد منطقة كرداسة بالجيزة، وذلك لمدة أسبوع تقريبًا قبل أن يستكمل تصوير مشاهد العمل بصحراء أكتوبر.ويشارك في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.