شباب كنيسة الرزيقات يزورون كاتدرائية أم المعونة بالأقصر

نظم اجتماع شباب رعية القديس فرنسيس بالرزيقات رحلة تثقيفية وترفيهية لمدينة الأقصر حيث شمل البرنامج زيارة لموقع مشروع الكاتدرائية، ليشاهدوا ما تم إنجازه بهذا الصرح العظيم.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن أبناء الاجتماع تقابلوا مع نيافة الأنبا عمانوئيل أثناء متابعته العمل بموقع الكاتدرائية فكانت مفاجأة سارة لكليهما وقام نيافته بشرح دقيق لمراحل العمل حتي وصوله للمرحلة الحالية وهى مرحلة (سقف الدور الأرضي)، وتعد هذه المرحلة متزامنة مع الخطة الزمنية الموضوعة لها، فمن ثم دعاهم إلى الصلاة بوسط الموقع لأن يكتمل عمل الله ببناء الكاتدرائية.أضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأنبا عمانوئيل الجميع وجه دعوة لجميع الأقباط لزيارة الموقع والصلاة به.