«الأرثوذكسية»: البابا تواضروس منح القمصية لـ60 كاهنًا في 2020

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة بولس حليم متحدث الكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "حصاد 2020 بالكنيسة الأرثوذكسية".جاءت الحلقة الثانية التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن سيامات القمامصة التي قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بها على مدار 2020.وقال مركز الكنيسة الإعلامي إن البابا تواضروس قام بسيامة وترقية ومنح 60 راعيًا درجة القمصية على مدار العام.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.