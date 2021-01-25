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محافظات

«قلبه معلق بالمساجد».. عامل يتطوع لخدمة بيت الله دون أجر بالوادي

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:31 م
حمدي سعد
حمدي سعد
محمد مهدي
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«ممكن أسيب بيتي بس الجامع لأ»، هكذا يردد مزارع في نهاية العقد الرابع من العمر بالوادي الجديد هذه الكلمات أثناء نومه ويقظته بعد تعلقه بمسجد بدأ ببنائه وعاش يخدم وينظف ويؤذن ويقيم فيه الصلوات الخمس دون أجر: «حلمي بسيط إني أعيش أخدم في الجامع ده طول حياتي».

هذا هو حال حمدي سعد زوام وشهرته حمدي الغاوي مزارع من أهالي قرية الموشية بمركز الداخلة، 47 عامًا والذي أفنى عمره في خدمة المسجد العثماني القائم بالامتداد العمراني بالموشية، والذي تم تشيده من متبرع كويتي، حيث بدأ العمل في إنشاء المسجد منذ 2009 وتم افتتاحه في 2011.

تتكون أسرة حمدي الغاوي من 4 أفراد وله من الأبناء اثنين أحدهما يدرس في كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد وطفلة في الصف الرابع الابتدائي ويسكن في منزل مبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالجريد بحوار الوحدة الصحية حيث يبعد عن المسجد الذي يخدم فيه نحو 500 متر تقريبًا.

يحكي الغاوي لـ«الدستور» أنه اعتاد الجلوس في المنزل وخدمته ونظافته أكثر من الجلوس في منزله:" يهان على أن أترك منزلي ولا أفارق مسجدي الذي تأسس على يدي وبنيته طوبة فوق طوبة على كتفي، فهو كيان يسكن بداخلى منذ 12 عامًا وأنا في خدمته".

أضاف الغاوي أن وزارة الأوقاف طلبت أوراق المسجد لضمه في الوقت القريب، وأخشي أن يبعدوني عن هذا المسجد المتعلق به قلبي منذ نشأته حتى وصل عمري إلى 47 سنة، لم ابتعد عن هذا المسجد سوى أسبوعين فقط، لأداء شعيرة العمرة وأسبوعين كنت أخدم والدي المريض في المستشفى بأسيوط.

تابع الغاوي أنه لا يوجد مصدر رزق ثابت له ولأولاده، حيث تقدم أكثر من مرة للالتحاق بمعاش تكافل وكرامة، لكن لم يقبل أوراقي فكل شئ نصيب، مطالبًا المسؤولين بالأوقاف وعلى رأسهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضم هذا المسجد حتى بدون أجر، لأني لا أعتقد حياتي بدون خدمة لهذا المسجد الذي يأخذ كل حياتي ووجداني فيه.

يؤكد الحاج عبد المنعم حافظ، أحد رواد المسجد العثماني بقرية الموشية، أن الحاج حمدي لا يترك المسجد إطلاقا سواء بالنظافة أو الأذان أو إقامة الشعائر وخدمة المصلين، فهو نفسه عفيفة ولا يقبل أجر من أحد إلا إذا عمل واجتهد خارج المسجد يتقاضى عليه أجر بسيط، مقابل عمله في زراعة الأراضي وغيرها فهو محبوب من أهل قريته لأخلاقة العالية وأدبه الجم، فهو إنسان متعاون مع الجميع، كما أنه متكفل بزراعة الأرض المحيطة بالمسجد وتوزيع إنتاجها على الفقراء والمحتاجين والأيتام، فهو نموذج للشباب المتطوع لخدمة الأخرين دون أجر.

وقال الشيخ عماد فوزي إمام المسجد، لـ"الدستور" إنه لا يتخيل المسجد دون الحاج حمدي، فهو يداوم على الصلوات الخمس في أوقاتها ويحترم الصغير قبل الكبير، ونفسه عفيفة جدًا ولا يتقاضي أي أجر من أحد.
حمدي سعد
حمدي سعد
حمدي سعد
حمدي سعد
حمدي سعد
حمدي سعد

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