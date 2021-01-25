شاهد.. أنشطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أسبوع

أطلقت المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الكنيسة في أسبوع".جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن أنشطة الكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية على مدار أسبوع مضى.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.