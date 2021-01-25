وزير فرنسا يؤكد صعوبة تحقيق المستهدف للنمو جراء كورونا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الاثنين، إن فرنسا ستجد صعوبة في أن تصل إلى المستوى الذي تستهدفه للنمو الاقتصادي في 2021 والبالغ 6% إذا فُرضت موجة أخرى من إجراءات العزل العام لكبح جائحة كوفيد-19.أضاف لو مير، الذي كان يتحدث على شاشات تلفزيون بلومبرج، أن قرارا بشأن موجة جديدة من الإغلاقات لم يتخذ حتى الآن.وقال أحد أبرز مستشاري الحكومة الفرنسية للصحة العامة إنه ستكون هناك حاجة قريبًا إلى تشديد القيود على التنقل لاحتواء فيروس كورونا.