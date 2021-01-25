دير الأنبا أنطونيوس يعتذر عن استقبال أي زيارات في عيده

أصدر مجمع رهبان دير الأنبا أنطونيوس العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير، بيان رسمي، منذ قليل، اعتذر خلاله عن استقبال أي زيارات بمناسبة عيد القديس العظيم الأنبا أنطونيوس الذي يحل في نهاية الشهر الجاري.واستثنى الأنبا يسطس في بيان الدير، رهبان دير الأنبا بولا المجاور لهم، حيث أكد أن تلك عادة بين رهبان الديرين.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.