نواب يثمنون جهود وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج

ألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمة أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، أطْلَعت خلالها النواب على أبرز جهود وزارة الهجرة في إطار برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".وعقب انتهاء السفيرة نبيلة مكرم من إلقاء بيانها أمام أعضاء مجلس النواب، تم فتح باب النقاش للنواب للتعليق على بيان وزارة الهجرة.وخلال التعقيبات، أثنى النائب محمد محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، على المبادرات التي تقوم بها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أننا لمسنا اليوم التواصل يحدث بين الوزارة والمصريين بالخارج بوجود وزارة متخصصة للتواصل مع المصريين بالخارج، لافتًا إلى أنه يشعر بقيمة هذه المبادرات عند تواجده بالخارج، ومعرفة ردود الأفعال وسط الجاليات المصرية بالخارج.وقدم وكيل مجلس النواب اقتراحًا بأن يتم التعاون بين المصريين بالخارج والداخل لتنمية مصر والمشاركة في المبادرات الوطنية، مقدمًا التحية للمصريين بالخارج لثقتهم في السياسات النقدية لوطنهم ووصول قيمة التحويلات الى 27 مليار دولار العام المالي 19 -20 وفقا لتقارير البنك المركزي، مؤكدًا أن مصر تتحرك بنا في الداخل والخارج.ومن ناحيته، أوضح النائب أشرف رشاد الشريف أنه من النادر أن تجد وزيرا يشيد بالتعاون مع نواب البرلمان في ملفات عمل وزارته كما فعلت السفيرة نبيلة مكرم، مشيدًا ببيان وزارة الهجرة حول دورها في برنامج الحكومة.وقدم رشاد خلال مداخلته اقتراحًا بضرورة استغلال المصريين في الخارج للترويج لمصر والدعاية للإنجازات المصرية وشرح الوضع الحقيقي على أرض مصر.ومن ناحيتها، قالت النائبة دينا عبدالكريم إنه يكفي أن تُجمع القاعة على البيان المحترم الذي سمعناه جميعًا الذي يعكس صورة مصر، مشيرة إلى أن التواصل مع المصريين بالخارج أمر مهم، وهو ما تقوم به وزارة الهجرة خير قيام، مؤكدة أن مبادرات وزارة الهجرة للمصريين بالخارج تنعكس علينا نحن أيضا في الداخل.وأشارت النائبة آيات الحداد إلى أنها في انتظار القانون الخاص بتنظيم الهجرة، والذي يتضمن صندوق لرعاية المصريين بالخارج فهذا الأمر مهم جدًا لخدمة المصريين بالخارج، مقدمة اقتراح بإمكانية وجود موظف مختص برعاية المصريين بالخارج في السفارات المصرية في كافة الدول خارج مصر.كما طالب النائب عباس السادات، من المصريين بالخارج، بعمل قاعدة بيانات إلزامية بحيث ألا يحصل أي مصري على إقامة الدولة الأخرى بدون ما يفيد بتسجيله شخصيًا في السفارة المصرية بالدولة المسافر لها.وقالت النائبة ياسمين أبوطالب، إن قاعدة بيانات المصريين بالخارج أمر مهم جدًا ليكون لدينا حصر بعدد المصريين بكل دولة، مثمنة على زيارة الوزيرة إلى محافظة الفيوم في إطار مبادرة "مراكب النجاة" مشيرة إلى أنها كانت زيارة ناجحة.ومن جانبها، قالت النائبة هالة أبوالسعد إن بيان وزارة الهجرة جاء بشكل شامل وسلس، وأن السفيرة نبيلة مكرم من الوزراء القلائل الذين طرحوا بيانهم بهذا الشكل، كما طالبت بزيادة التنسيق مع وزارة الخارجية.وأعربت النائبة عن تقديرها لمبادرة "اتكلم عربي"، مقترحة بأن يكون لدينا مبادرة للحفاظ على التراث المصري والهوية الحرقية المصرية.ومن ناحيتها، أثنت النائبة شيماء حلاوة نائبة عن المصريين بالخارج، على جهود وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج، ناقلة تحية أولياء أمور الأطفال المصريين بالخارج وإعجابهم وسعادتهم بالخارج بمبادرة "اتكلم عربي"، مطالبة بتوسيع نطاق تنفيذ المبادرة.