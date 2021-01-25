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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: تسلمنا أعيانًا وقفية بأكثر من 7 مليارات جنيه

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:47 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خير داعم في الحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته.

جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان اليوم الإثنين 25 يناير، برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، والدكتور منصف نجيب وكيل اللجنة، والدكتور محمد أبوهاشم أمين سر اللجنة، والنائب الشيخ عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، وأعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف وبعض السادة نواب المجلس الموقر، لمناقشة مشروع قانون الوقف الخيري.

وشدد على أن الوزارة قد استطاعت بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم، تعظيم عوائد الوقف في ظل عهد الرئيس السيسي، كما تسلمت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية أعيانًا وقفية لم تكن في حوزة الوزارة أو الهيئة من قبل بأكثر من سبعة مليارات جنيه، كما استطاعت تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، وآخرها تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف في العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠م، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام ٢٠٢٠/  ٢٠٢١ م، حيث حققت أرقامًا قياسية غير مسبوقة للشهر السادس على التوالي، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا الشهر يناير ٢٠٢١م.

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