البابا تواضروس يشارك في احتفالات عيد الشرطة الـ69

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الإثنين، في احتفالات عيد الشرطة التاسع والستين.قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الاحتفالات أقيمت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة.