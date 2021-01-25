اتحاد طلاب كفر الشيخ يهنئون المحافظ ومدير الأمن بعيد الشرطة

قدم عدد من أعضاء اتحاد طلاب التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، التهنئة للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والمهندس يوسف البسيوني، مدير إدارة قلين التعليمية.وقدم الطلاب الورود للمحافظ، معربين عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة، وأشاد المحافظ باللفتة الطيبة من اتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ لرجال الشرطة، وما يقدمونه من تضحيات من أجل أمن وأمان المواطنين.كما قدم أعضاء الاتحاد التهنئة للواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، مقدمين الورود بمناسبة عيد الشرطة الـ69.وأكد محافظ كفر الشيخ، للطلاب أنهم مستقبل مصر وأملها وأهم ركيزة من ركائز تنميتها، فبأيديكم تزداد رفعة وسموًا، وأنتم من سترفعون رايتها في المحافل الدولية، وأنه سعيد بمشاعركم الطيبة تجاه رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة.