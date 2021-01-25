الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بشبرا الخيمة

نشب حريق هائل داخل محل كماليات سيارات بشبرا الخيمة، ونتج عن الحريق إتلاف جميع محتويات المحل دون إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل داخل محل سنتر لوك وكماليات سيارات بشارع جمال عبدالناصر متفرع من شارع أحمد سعيد بمنطقة الوحدة العربية.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة ونتج عن الحريق احتراق وإتلاف محتويات المحل.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وأسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.