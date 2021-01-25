رئيس «ديكو مصر»: مشروعات الدولة في عهد السيسي إنجاز يرقى للإعجاز

مروان يونس أكد أن الشركات المصرية قادرة على المنافسة خارج الحدود

شركته نفذت مطارات وجامعات ومستشفيات وقبة مبنى برلمان العاصمة الإدارية





أكد المهندس مروان يونس، رئيس شركة "ديكو مصر" للإنشاءات الحديثة،أن المشروعات التى نفذتها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعتبرإنجازًا يرقى لمرحلة الإعجاز، من حيث قيمة هذه المشروعات وعددها ومدد تنفيذها والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأضاف "يونس"، أن الشركات المصرية تعيش–حاليًا-عصرها الذهبي، من حيث عدد المشروعات التي يجري تنفيذها،مطالبًا الحكومة بأن تعتبر تصديرصناعة المقاولات مشروعًا قوميًا، خاصة وأن الشركات المصريةأصبحت مؤهلة وقادرة على المنافسة، موضحًا أن شركته نفذت مشروعًا علىأكبر قطعة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، وهو قبة البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمواصفات خاصة، تتضمن طول 26 مترًا مسطحًا من الخرسانة المسلحة.

وقال إن شركته تأسست قبل 25 عامًا،ونجحت فى تطوير قدراتها ونموذج أعمالها للوصول إلى أكثر من مجرد منتج ومصنع لجميع منتجات GFRC وGRC مسبقة الصنع،مشيرًا إلى أنها تخصصت في تجهيزات الواجهات للإنشاءات الحديثة من الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية والقرميد الإسمنتي.



أكد المهندس مروان يونس، رئيس شركة "ديكو مصر" للإنشاءات الحديثة،أن المشروعات التى نفذتها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعتبرإنجازًا يرقى لمرحلة الإعجاز، من حيث قيمة هذه المشروعات وعددها ومدد تنفيذها والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.وأضاف "يونس"، أن الشركات المصرية تعيش–حاليًا-عصرها الذهبي، من حيث عدد المشروعات التي يجري تنفيذها،مطالبًا الحكومة بأن تعتبر تصديرصناعة المقاولات مشروعًا قوميًا، خاصة وأن الشركات المصريةأصبحت مؤهلة وقادرة على المنافسة، موضحًا أن شركته نفذت مشروعًا علىأكبر قطعة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، وهو قبة البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمواصفات خاصة، تتضمن طول 26 مترًا مسطحًا من الخرسانة المسلحة.وقال إن شركته تأسست قبل 25 عامًا،ونجحت فى تطوير قدراتها ونموذج أعمالها للوصول إلى أكثر من مجرد منتج ومصنع لجميع منتجات GFRC وGRC مسبقة الصنع،مشيرًا إلى أنها تخصصت في تجهيزات الواجهات للإنشاءات الحديثة من الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية والقرميد الإسمنتي.

ديكو مصر

ولفت إلى أن"دیكو مصر" نفذت-من خلال مصانعها- الكثير من المشروعات، باستخدام قطاعات الخرسانة المسلحة بالألیاف الزجاجیة GRC، وذلك من خلال خط إنتاج 8-MK،بطریقة الرش "up Spray"وبماكينات إنتاج شركة "SPRAYS POWER"البریطانیة، علاوة على طریقة الصب "Mix-Pri"،مع تلقى الدعم الفنى لأعمال التصنیع والتركیب من شركة "Fiber technologes"البریطانیة، عضو هیئة "GRCA" العالمیة لتكنولوجیا تصنیع وتركیب الخرسانة المسلحة بالألیاف GRC، لتصبح "ديكو مصر" رائدة تصنيع الماكينات الخاصة بالإنتاج.

وتابع:"كما تنتج الشركة البوليستر المقوى بالألياف الزجاجية–GRP، وتعد أحد الشركات المتخصصة أيضًا في إنتاج وتركيب تجاليد الديكور المتخصصة لأبراج الاتصالات بأشكال النخيل الصناعي وبأحدث التقنيات العالمية"، مشيرًأ إلى أن الشركة تتجه الآنلمحاولة التوسع الإقليمي من خلال الابتكار واستخدام أحدث التكنولوجيا المتقدمة بغرض زيادة قدرات الشركة التنافسية، وهي التي وفرتها مشروعات الرئيس القومية في العديد من المناطق.

وتمتلك الشركة مساحة تصنيع "GRC"تبلغ 12000متر، ما يتيح لها رفع الطاقة الإنتاجية واستيعاب احتياجات السوق،والتعامل مع عدة مشاريع وخطط إنتاجية في نفس الوقت.

وتستطيع Deko Egypt، من خلال 4 خطوط إنتاج، تقديم أكبرقدرة إنتاجية يومية في مصر،إضافة إلى امتلاكها خط إنتاج لتصنيع القطاعات الصغيرة والفيلات والحدائق والمنازل،بما يمكنها من التعامل مع أية أحجام مطلوبة بالسوق المحلية أو الخارجية،وجرى اعتماد منتجات GRC حسب المواصفات العالمیة، من خلال معامل مركز بحوث البناء في كل المشروعات حسب المواصفات القياسية المصرية للمادة.

ديكو مصر

وأكد أن الشركة نفذت الكثيرمن المشروعات منذ تنفيذها، في مجالات الإنشاء "كالأبنیة التعلیمیة والجامعات والمستشفیات ومبان إداریة وبنوك ومولات تجاریة وعمارات وفیلات وقصور ومطارات ومحطات سكك حدیدية"، ومن بين هذه المشروعات:"مبان بمطار القاهرة الدولي، وأعمال بمطارات سوهاج وألماظة وأسيوط، والمبنى الإداري لمعهد الطيران المدني، وأعمالبالأقصر والنزهة ومرسى مطروح و مبنى الموظفين بمطار برج العرب ومحطات قطار الأقصرومحطة مترو منشية الصدر".

وأضاف: "كما نفذت الشركة مبنى أكاديمية الشرطة والمعهد الوطني للمواصفات وجامعة MSA للعلوم ومدرسة الملك فهد للغات بمدينة نصروالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر وكلية الطب بطنطا وجامعة الأهرام الكندية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمجالس العلمية اللغوية العربية والمكتبة المركزية لجامعة القاهرة ومبنى جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبرومشروع مبنى وزارة التربية والتعليم بالجزيرة ومبنى صالة للألعاب الرياضية جامعة قناة السويس ومدرسة متروبوليتان الدولية وجامعة الأزهر".

وتابع: "نفذت الشركة كذلكالجامعة التكنولوجية وعدة مستشفيات عسكرية ومبنى الصحة المهنية بالإسكندريةوالمستشفى التعليمى بكلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط، ومعهد الأورام بالقصر العينى، ومباني سيراميكا كليوباترا، وعدة أبراج سكنية كبرى، وبرج قضايا الدولة بميدان مصطفى محمود، والمبنى الإدارى لموبى سيرفيس، ومشروع شركة حمش مصر لمناجم الذهب بصحراء أسوان، ومشروع الفيلات (داراجاردنز) بمدينة 6 أكتوبر، ومبنى البنك الأهلي فرع إدفو، وسفارة اليابان بالقاهرة، ومبنى إدارة الجمارك بميناء الإسكندرية".

ديكو مصر

وقال: "الشركة نفذت أيضًا عدة مبان بالقرية الذكية، وبنك الاستثمار القومي، وبورصة القاهرة والإسكندرية بالقرية الذكية ومبنى مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبرومشروع فيلات الجريا بـ6 أكتوبر، وفيلات أب تاون كايرو، وعمارات وفيلات قرية هامبرا بالغردقة، ومجمع فلل جاردن هايتس بالتجمع الخامس، ومبنى الأورمان بلازا، والبنك الأهلي المصري فرع الفيوم ومركز الأقمار الصناعية بمدينة الحمام".

ونوه بأن مشروعات الشركة شملت: "مول العرب بمدينة 6 أكتوبروكلية الضباط الاحتياط بفايدومبنى وزارة الداخلية ومنتجع مشروع ميفيدا، وكمبوند جاردن سيتي بالسادس من أكتوبر، ومشروع 70 فيلا بالعاصمة الإدارية الجديدة"، مؤكدًا: "لدينا أعمال في القيادة الاستراتيجية والمبنى الثماني وعدة مناقصات جديدة منها البنك المركزي وآر5 في العاصمة الإدارية".

وأشار إلى أن الشركة تمتلك كل ما يلزم لتنفيذ أي أشكال أو تصميمات باستخدام جميع المواد، بهدف الوصول إلى تفاصيل أكثر دقة، كما أن الشركة قادرة على إنتاج كل القوالب الخاصة بالإنتاج، وبأي أحجام وأي مساحات.

ويحتوي مصنع مجموعة Deko على خطي إنتاج باستخدام ماكينات GRC المنتجة في بريطانيا "Power Spray"، والتي تضمن جودة الإنتاج والتوزيع الجيد للألياف الزجاجية اللازمة للتصنيع، كما تجري معايرتها لتوفير أفضل الخلطات الخرسانية المتاحة للوصول إلى أعلى الخصائص للمنتج وبنفس الجودة ونفس النتائج لمواصفات المنتج حول العالم.

كما كانت الشركة أحد أهم شركاء النجاح للعديد من شركات المقاولات الكبرى بمصر، مثل شركة المقاولون العرب وأوراسكوم وحسن علام في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والتي تخصصت شركة "ديكو مصر" في تنفيذ تلك الأعمال المتخصصة بها بمستويات عالمية تتناسب مع مستويات كبرى الشركات بالعالم.

ديكو مصر

ويعتبرمصنع "ديكو جروب" من أهم المصانع في مصر، من حيث المساحة ومنشآت الإنتاج والنسب، إضافة إلى تنوعه في طريقة الصب أو التشطيب حسب طلب العميل، كما يضم قسم طلاء كامل، يمكن لشركة Deko Egypt إنتاج أي نوع من التشطيبات بناءً على طلب العميل باستخدام مواد طلاء الأكريليك أو الإنتاج المصطبغ ذاتيًا وبأي ملمس مطلوب وبأي طرق إنتاج مثل "الترميل أو الغسيل بالأحماض"، ويمتلك المصنع مخزونًا من القوالب يوفر تكلفة للعميل الوقت اللازم لبداية التصنيع، كما يجعل الشركة قادرة على الإنتاج المبكر في أي وقت في حالة استخدام العميل الأشكال التي أنتجتها الشركة مسبقًا.