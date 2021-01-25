رئيس الوزراء الإيطالى يعلن الاستقالة من منصبه غدًا

أعلن ‏رئيس وزراء ‎إيطاليا جوزيبي كونتي، اليوم الإثنين، نيته الاستقالة غدًا الثلاثاء من رئاسة الحكومة.‏وقال رئيس الوزراء الإيطالي في بيان مساء اليوم إنه سيتقدم إلى البرلمان بالاستقالة من منصبه سعيًا إلى تشكيل غالبية جديدة.يذكر أن الحكومة الإيطالية تشهد خلافات قوية بين الائتلاف الحاكم في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد.