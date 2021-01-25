رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تقلل من أهمية اشتباك أوقع جرحى بينها والصين على حدود البلدين

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:53 م
القوات الهندية
القوات الهندية
وكالات
طباعة
دارت مواجهات الأسبوع الماضي، بين القوات الهندية والصينية عند حدود البلدين المتنازع عليها في جبال الهيملايا في اشتباك جديد حرص الجيش الهندي الإثنين على التقليل من شأنه ووصفه بأنه "مواجهة طفيفة".

وقع الاشتباك الأسبوع الماضي، عند ممر ناكو لا الجبلي في ولاية سيكيم (شمال شرق) كما أوضحت مصادر عسكرية هندية لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤولون إن دورية صينية حاولت عبور الأراضي الهندية في الممر الذي يصل ولاية سيكيم بمنطقة التيبت الهندية، فتم ردها.

غير أن الجيش الهندي خفف من شأن الاشتباك ووصفه بأنه "مواجهة طفيفة".

كذلك أوضح في بيان مقتضب أن "القيادتين المحليتين قامتا بتسوية (المسألة) طبقا للبروتوكولات المتبعة".

وذكرت مصادر حكومية أن خمسة جنود هنود و15 جنديًا صينيًا أصيبوا بجروح.

ووردت تفاصيل الاشتباك عشية "يوم الجمهورية الهندية"، العيد الوطني الذي يُحتفل به في نيودلهي بإقامة عرض عسكري يتضمن أحدث التجهيزات العسكرية.

وفي وقت جرت آخر محادثات لخفض التصعيد بين القيادتين العسكريتين الأحد، يشير الحادث إلى التوتر المتزايد في العلاقات بين البلدين.

وفي بيان مشترك الإثنين، وصفت وزارتا الدفاع الصينية والهندية هذه المحادثات بأنها "إيجابية" لكنهما لم تشر إلى الحادث الأخير. واضاف البيان أن الطرفين "اتفقا على تقديم موعد فك ارتباط القوات على الحدود" في المنطقة. لكن لم تُلحظ حتى الآن أي دلائل على التخفيف من الانتشار العسكري.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنه ليس لديها "أي معلومات" حول الاشتباك وأوضح المتحدث باسمها تشاو ليجيان أن الجنود الصينيين "يكرسون أنفسهم للحفاظ على السلام والهدوء في المنطقة الحدودية" داعيا "الهند للعمل في الاتجاه ذاته".

وشهدت حدود سيكيم في مايو اشتباكات جسدية ورشقا بالحجارة بين عسكريين من البلدين، أججت التوتر الحدودي بين البلدين الأكبر في العالم من حيث التعداد السكاني.

وفي يونيو، قتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا وعدد غير معروف من عناصر القوات الصينية في اشتباك مسلح في منطقة لاداخ على الحدود في الهملايا.

وبموجب قاعدة متبعة منذ وقت طويل لتفادي نشوب مواجهة عسكرية فعلية، لا يستخدم أي من الجيشين أسلحة نارية على طول الحدود التي لم تشهد رسميا أي طلقة نارية منذ 1975.

وآخر نزاع مفتوح بين البلدين كان حربا خاطفة وقعت العام 1962 وانتهت بهزيمة سريعة للجيش الهندي.

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

أول الحاصلين على لقاح «كورونا» من الأطقم الطبية: «فعّال»

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

الصور

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة: الأرض تفقد الجليد بمعدل ذوبان قياسي متسارع

متحف شهير في موقع بومبي الأثري بإيطاليا يفتح أبوابه

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد للسداد

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

أبرزها النمل الأبيض.. روايات وقصص بأسماء حيوانات في عالم الإبداع

صدور «ثورة 1919 بين الأدب والسينما» لدينا حشمت

«ثقافة الأقصر» تناقش دور المكتبات في الوعى الثقافي

الاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير بثقافة المنيا